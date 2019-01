«Un peuple et son roi»: aux armes, et aux arguments, citoyens

Les titres des deux premiers longs métrages de Pierre Schoeller annonçaient déjà un intérêt pour l’histoire de la France. Après Versailles (2008) et L’exercice de l’État (2011), deux oeuvres ancrées dans le temps présent, radiographies d’un malaise social d’une part et politique d’autre part, le cinéaste fait preuve d’une grande ambition avec Un peuple et son roi.

Ce n’est toutefois pas celle qui animait jadis Robert Enrico (La Révolution française) et par la suite Sofia Coppola (Marie-Antoinette), touristes égarés dans les artifices du XVIIIe siècle, ici maîtres décorateurs plutôt que metteurs en scène. Schoeller adopte une posture beaucoup plus studieuse, s’appuyant sur de multiples sources historiques, reproduisant avec exactitude les discours enflammés, ou solennels, de certains tribuns de la jeune Assemblée nationale, tels Robespierre et Marat.

Ils ne forment pourtant qu’un des nombreux maillons d’une chronique qui s’étale sur quatre ans, des années qui ébranlèrent le monde, le pouvoir de la monarchie et celui, nouveau, du citoyen, cette identité qui jusque-là ressemblait surtout à une gigantesque bête de somme. Avec la prise de la Bastille en 1789, ces révolutionnaires fiévreux, et fiévreuses !, ont non seulement pris les armes, mais aussi la parole, le tout en marchant sur Versailles ou en s’indignant au Champ-de-Mars, souvent au péril de leur vie.

Cette misère s’est depuis longtemps incrustée dans les ruelles sombres du faubourg Saint-Antoine et au milieu d’un clan dominé par un souffleur de verre (Olivier Gourmet), ainsi que des lavandières, dont l’une (Adèle Haenel) tombera sous le charme d’un vagabond orphelin (Gaspard Ulliel). Face à ce microcosme « prolétarien » s’érigent les grandes figures de l’Histoire, Louis XVI (Laurent Lafitte, impérial) d’abord, monarque de plus en plus hébété devant ce tsunami politique, et une succession étourdissante de personnages illustres, qu’ils se nomment Saint-Just, Danton ou Condorcet.

Un peuple et son roi s’inscrit dans ces courants historiographiques où la quotidienneté n’est plus exclue du récit des grands remous, où la domesticité révèle autant de choses que les dates des couronnements ou celles de la chute des empires. Et c’est d’ailleurs là où Schoeller excelle, dans cette attention méticuleuse aux gestes harassants, gracieux ou désespérés d’une population qui ne voit jamais la lumière du jour (il la retrouve devant une Bastille vacillante, une des plus belles scènes du film), pour qui la vie ne peut qu’être crasseuse, éreintante, sans horizons.

Là où l’élève Schoeller veut prouver à tout prix qu’il a bien fait ses devoirs, c’est dans sa contemplation parfois béate des discours qui ont suivi la création de l’Assemblée nationale, succession pas toujours enivrante d’exposés révolutionnaires ou réactionnaires — le fil est parfois bien mince… Dans une approche oratoire comparable à celle adoptée par Robin Campillo dans 120 battements par minute, il met en exergue les effets de toge, les sursauts de joie et d’outrage de la foule entassée au balcon du pouvoir ou dans la pénombre de leurs taudis.

De cet amoncellement de personnages qui ne font que passer émane une impression tenace d’éparpillement, celle d’un film choral qui ne s’attarde jamais à une seule trajectoire, nous perdant ainsi dans plusieurs dédales. Un peuple et son roi cause avec grande dévotion de révolution, mais de manière trop didactique pour insuffler chez le spectateur le désir impérieux du changement.