«Mon ami Walid»: Bozo le fou du lieu

Salle archicomble et public conquis d’avance mardi soir au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts pour la première du film Mon ami Walid. Coscénarisé par Adib Alkhalidey et Julien Lacroix, également têtes d’affiche, ce long métrage réalisé par le premier est le fruit d’une campagne de sociofinancement. Plusieurs des 753 donatrices et donateurs étaient là, d’où l’électricité dans l’air. Les rires ont vite fusé, quoique silences émus, il y eût. Pas nécessairement le film que l’on croit, que celui-là.

Le prologue donne le ton alors qu’un gamin (Iani Bédard) invective sa maman (Danielle Fichaud), qui le lui rend bien, tous deux allant récupérer la consigne d’un lot de canettes. Le petit n’a décidément pas la parlure de son âge. Ça tombe bien : la dame a manifestement passé celui d’être sa mère, quoiqu’ils en disent l’un et l’autre.

D’emblée, outre qu’on se désole sans pouvoir s’empêcher de pouffer, on comprend qu’il ne faudra pas prendre pour argent comptant tout ce qu’on verra et entendra.

Voici donc l’action principale qui se met en place dans une épicerie où nul ne voudrait faire son marché, entre clients teigneux et gérant fétichiste (Guy Jodoin : cette moustache, cette boucle d’oreille…). Y travaillent Walid, caissier au bord de la crise de nerfs (Adib Alkhalidey), et, dans l’entrepôt, Antonin, affabulateur embauché en vertu d’un programme d’intégration sociale (Julien Lacroix).

L’aidé aidant

On l’évoquait, Mon ami Walid n’est pas vraiment une comédie. Enfin, si, mais c’est plus précisément une tragicomédie présentée avec une (sur)abondance de gags. Le volet tragique, en l’occurrence, survient dès les premières minutes lorsque Walid, à bout de tout, essaie de se pendre à l’arrière du commerce.

C’est sans compter l’intervention inopinée du verbomoteur Antonin, qui prend alors sur lui de sauver son confrère et désormais meilleur ami. Mais des deux, qui a le plus besoin d’aide ?

C’est la question qu’explore le film, d’une virée désopilante chez les alcooliques anonymes menée par un Christian Bégin en feu à une nuit d’ivresse et d’excès, en passant par une ballade au parc où l’on recroise notamment madame et fiston. Des vignettes dont certaines s’étirent, et ce, en dépit d’une durée totale d’à peine une heure quinze.

Certes, le film a été tourné à l’arraché, en dix jours, avec les 80 000 $ amassés en ligne, et on ne peut qu’admirer la débrouillardise des deux complices. Il n’empêche, avant de se lancer, ils auraient gagné à peaufiner davantage leur scénario, car celui-ci manque parfois de cohésion (et de suivi narratif afin de rendre plus organique un retournement majeur).

Les parties meilleures que la somme ? Non, quand même.

Défilé impressionnant

Ses limites, le film les compense grâce à sa capacité, d’une part, à livrer la marchandise comique et, d’autre part, à assumer ses velléités dramatiques, quitte à négocier quelques ruptures de ton pas forcément évidentes.

Au rayon de l’interprétation, Adib Alkhalidey accepte de tenir, peu ou prou, le rôle du « straight man » face à un Julien Lacroix paroxystique. On dira simplement qu’ils se complètent et que leurs choix de jeu s’expliquent a posteriori. Ils sont au surplus appuyés par un défilé impressionnant de partenaires : Sophie Cadieux, Debbie Lynch-White, Hubert Proulx, Isabelle Richer…

Et il y a le propos qui touche, veut, veut pas. Car il est ici question d’êtres diversement marginalisés, de détresse psychologique, de déni… Mais on rit. Pour ne pas pleurer ?

En quittant la Place des Arts, sans trop savoir pourquoi, on se met à fredonner la chanson Bozo, de Félix Leclerc, qu’on n’entend pourtant pas dans le film. Puis on comprend à quel point les deux parlent au fond de la même chose. Qui verra comprendra.

Mon ami Walid ne bénéficie pas d’une sortie ordinaire et s’arrêtera plutôt dans une quinzaine de salles à travers la province.