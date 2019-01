Un milliardaire tétraplégique engage comme auxiliaire de vie un homme sorti de prison. Celui-ci n’a aucune expérience, ni aucun scrupule, ce qui plaît à son futur patron. Ça vous dit quelque chose ? Normal, cette fiction campée dans un penthouse de New York est le remake d’Intouchables (2011), qui avait révélé Omar Sy en proche aidant d’un immobile François Cluzet. Une fois de plus, ce touchant conte est miné par sa tonne de clichés. Tiré d’un fait vécu dans les années 1990, le récit raconte la relation d’autorité qui deviendra une d’amitié entre un Blanc riche et cultivé et un Noir démuni et naïf. On rit, certes, mais au bout du compte, on assiste à une histoire déjà mille fois vue. Et à moins d’être un fan de Kevin Hart, ne vous ruez pas dans les salles…



Sous un autre jour (V.F. de The Upside) ★★ Comédie dramatique de Neil Burger. Avec Bryan Cranston, Kevin Hart, Nicole Kidman, 2017, 125 minutes.