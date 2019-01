Ce n’était sans doute pas l’ambition du cinéaste argentin Juan Antin, mais les enfants pourront enfin apprendre qu’il n’y a pas seulement Tintin qui peut déployer courage et ingéniosité à l’ombre du temple du Soleil. Dans la cordillère des Andes à l’époque précolombienne, les gamins d’un petit village vivant en harmonie avec la terre mère, la fameuse Pachamama, découvriront la part sombre de deux empires qui s’affrontent à armes inégales : les Incas et les conquistadors espagnols. Leur destin se jouera entre les deux dans une magnifique fable à saveur écologiste, animée de couleurs vives et de formes reflétant tout le génie architectural d’une civilisation. Mais il s’agit d’abord et avant tout d’un joli plaidoyer animé sur la nécessaire harmonie entre les êtres humains et la nature, une leçon principalement livrée aux enfants, mais leurs parents sont tenus d’être très attentifs. Et seront tout aussi séduits.



Pachamama – Le trésor sacré ★★★ 1/2 Film d’animation de Juan Antin. France−Canada−Luxembourg, 2018, 72 minutes.