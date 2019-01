De beaux rôles pour elles aussi au cinéma américain

Hollywood ne peut se transformer de fond en comble à la faveur d’un simple mot-clic, même le célèbre #MoiAussi qui semblait tout ravager sur son passage il y a un an à peine. Il n’empêche que de grandes actrices auront parfois le beau rôle, et de beaux rôles, sur nos écrans cet hiver, autant de rendez-vous à ne pas manquer entre deux carnages générés par des superhéros.

Son talent est immense, mais Nicole Kidman n’aime guère casser son image un peu lisse. C’est enfin chose faite avec Destroyer (25 janvier), de Karyn Kusama, où l’actrice a accepté de s’enlaidir au service d’une représentante des forces de l’ordre revenue de loin, de très loin, et d’un Los Angeles qui n’a rien à voir avec celui des tapis rouges. Un courage unanimement salué, et que l’on a très hâte de découvrir à notre tour.

Julianne Moore et Cate Blanchett ont souvent fait des choix courageux, et démontrent autant d’aisance pour la comédie que pour la tragédie. Chacune à leur manière, elles déploient une énergie contagieuse dans des portraits de femmes libres, mais dont l’insolence bouscule parfois l’entourage. Dans Gloria Bell (15 mars), de Sebastian Lelio, Moore ratisse le Los Angeles des boîtes de nuit, afin d’y trouver son plaisir, un autre regard sur la femme du réalisateur chilien de A Fantastic Woman et Disobedience. Pour Blanchett, même si elle aime tendrement sa famille dans Where’d You Go, Bernadette (22 mars), du toujours surprenant Richard Linklater (Boyhood), il lui faudra prendre la poudre d’escampette pour mieux se retrouver.

Photo: VVS Films

Dans une approche plus classique, celle du triangle amoureux, mais sur fond de Deuxième Guerre mondiale, Keira Knightley devient femme de colonel anglais à Hambourg, alors que la ville affiche encore les cicatrices de la défaite. Partager la maison d’un Allemand, fier mais vaincu (Alexander Skarsgard), apportera son lot de tensions, dont sexuelles, dans The Aftermath (26 avril), de James Kent. Et l’amour n’est pas réservé aux êtres de chair et de sang, comme dans Alita : Battle Angel (14 février), de Robert Rodriguez. Une cyborg fouille en vain dans son passé morcelé, mais puise aussi une force infinie pour le combat ; le réalisateur de Sin City ne lésine ni sur les moyens ni sur les coups.

Photo: 20th Century Fox

Sauve qui peut (les superhéros)

Que cela vous plaise ou pas, les superhéros ne prennent plus de vacances, car l’été apparaît trop court pour qu’ils se fassent la lutte, s’affrontant ainsi toute l’année. Voilà une perspective qui réjouira les friands d’aventures pétaradantes, qu’elles soient menées par Captain Marvel (8 mars), d’Anna Boden et Ryan Fleck, X-Men — Dark Phoenik (14 février), de Simon Kinberg, ou encore Hellboy (12 avril), de Neil Marshall.

Même si le réalisateur a souvent déçu ces dernières années, les superhéros imaginés par M. Night Shyamalan possèdent une touche unique d’étrangeté, complétant avec Glass (18 janvier) une trilogie amorcée par Unbreakable suivie de Split, réunissant les trois vedettes masculines (Bruce Willis, Samuel L. Jackson et James McAvoy).

Photo: Universal Pictures

Ou alors, si vous préférez les antihéros, toujours les plus surprenants, vous ne voudrez pas manquer Matthew McConaughey dans The Beach Bum (22 mars), signé par le non moins surprenant Harmony Korine (Spring Breakers). Le cinéma formaté, très peu pour lui, et tant mieux pour nous.