Les flâneurs

Visages et fantasmes du cinéma

Pour les amoureux du 7e art, deux expositions de Bertrand Carrière nous captivent à la Cinémathèque québécoise. Dans la salle Norman McLaren, des jeux et explorations sur l’image et la pellicule des films noirs américains, créés lors d’une résidence à la Cinémathèque sous le titre Tout ceci est impossible, réinventent le regard du spectateur posé sur ces oeuvres. Dans le hall, des photographies de plateau en noir et blanc captées entre 1981 et 2001 offrent un voyage dans le temps. Celle de la regrettée cinéaste belge Chantal Akerman, au lumineux regard, nous hante longtemps. Plusieurs films québécois dévoilent des facettes inusitées. Les visages de Lothaire Bluteau, de Denys Arcand et d’autres cinéastes et acteurs ressuscitent des ferveurs de jeunesse en des clichés souvent magnifiques.