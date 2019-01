Le film «La favorite» en tête des nominations des BAFTA

Londres — Le film historique La favorite, du réalisateur grec Yorgos Lanthimos, a récolté 12 nominations en vue de la 72e cérémonie des BAFTA, ce qui le place en tête du peloton des nominations, a annoncé mercredi l’organisation cinématographique britannique. Dans cette comédie dramatique se déroulant dans l’Angleterre du XVIIIe siècle, une confidente et une courtisane de la reine Anne se disputent ses faveurs, dans un triangle amoureux teinté d’ambitions politiques. Pour la cérémonie de la British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) du 10 février, le film a notamment été nommé dans les catégories du meilleur film, du meilleur metteur en scène et de la meilleure actrice dans un premier rôle, pour le jeu de la Britannique Olivia Coleman.