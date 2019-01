«Anthropocène» décroche le prix Rogers du meilleur film canadien

Photo: Mercury Films

Toronto — Anthropocène. L’époque humaine a remporté mardi soir le prix Rogers du meilleur film canadien, d’une valeur de 100 000 $. Le documentaire de Jennifer Baichwal, Edward Burtynsky et Nicholas de Pencier, réquisitoire environnementaliste, porte sur les bouleversements qu’ont connus les écosystèmes de la Terre depuis la révolution industrielle. Le prix de l’Association des critiques de films de Toronto (TFCA) a été remis lors d’une cérémonie à Toronto, animée par le directeur artistique et coresponsable du Festival international du film de Toronto (TIFF), Cameron Bailey. En acceptant cet honneur, Jennifer Baichwal et Nicholas de Pencier ont déclaré qu’ils partageraient le prix en argent avec les deux autres finalistes, ainsi que pour une initiative du TIFF pour soutenir les femmes dans le cinéma. Ces finalistes, Sofia Bohdanowicz, réalisatrice de Maison du bonheur, et Sadaf Foroughi, réalisatrice de Ava, ont également reçu chacune 5000 $ de Rogers Communications.