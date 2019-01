Jean-Marc Vallée finaliste de la Guilde des réalisateurs pour «Sharp Objects»

La Guilde américaine des réalisateurs a annoncé lundi ses finalistes, notamment dans plusieurs catégories pour le petit écran, et Jean-Marc Vallée est encore en lice.

Le réalisateur québécois est cette fois finaliste pour la minisérie Sharp Objects (Sur ma peau). Il avait remporté ce prix en 2017 pour sa série précédente, Big Little Lies (Petits secrets, grands mensonges).

Dimanche soir, Sharp Objects, qui était en nomination dans trois catégories aux Golden Globe, a permis à Patricia Clarkson de remporter le prix de la meilleure actrice dans un second rôle dans une série, une minisérie ou un téléfilm.

La Guilde des réalisateurs a aussi annoncé ses finalistes pour le meilleur documentaire de 2018, notamment les films RBG, sur la juge Ruth Bader Ginsburg, et Three Identical Strangers, sur des triplés qui avaient été séparés à la naissance.

La Guilde a aussi retenu le film Free Solo, consacré au grimpeur Alex Honnold, et le documentaire sur Fred Rogers, animateur d’une populaire émission pour enfants aux États-Unis.

Le palmarès de la Guilde américaine des réalisateurs sera dévoilé le 2 février.

La Guilde des scénaristes

Par ailleurs, les scénarios de Black Panther et de A Star Is Born (Une étoile est née) font partie des cinq finalistes pour le prix du meilleur scénario adapté remis par la Guilde américaine des scénaristes.

Les deux superproductions rivaliseront avec BlacKkKlansman, Can You Ever Forgive Me ? (Pourras-tu me pardonner un jour ?) et If Beale Street Could Talk (Si Beale Street pouvait parler), tiré d’un roman de l’écrivain afro-américain James Baldwin.

La Guilde des scénaristes a également annoncé lundi ses finalistes dans la catégorie du meilleur scénario original, dont Bo Burnham pour Eighth Grade, Alfonso Cuaron pour Roma et Adam McKay pour Vice. Les scénarios de A Quiet Place (Un coin tranquille) et Green Book (Le livre de Green) sont aussi en lice. Aux Golden Globe, dimanche, c’est Green Book qui a remporté la palme.

Les scénarios documentaires finalistes incluent Fahrenheit 11/9 de Michael Moore et Generation Wealth de Lauren Greenfield.

Pour les scénarios de téléséries dramatiques, les finalistes sont : The Americans, Better Call Saul, The Crown, La Servante écarlate et Succession.

Les gagnants de la Guilde des scénaristes seront annoncés le 17 février lors de cérémonies simultanées à New York et à Los Angeles.