Alfonso Cuaron remporte le Golden Globe du meilleur réalisateur pour «Roma»

Le Mexicain Alfonso Cuaron a remporté dimanche le prix du meilleur réalisateur pour son film Roma lors de la 76e cérémonie des Golden Globes, s’imposant face au metteur en scène et acteur Bradley Cooper, également pressenti.



Inspiré de la propre enfance d’Alfonso Cuaron à Mexico, Roma venait de décrocher, quelques minutes plus tôt, le Golden Globe du meilleur film en langue étrangère.

« Merci à ma famille, merci le Mexique », a lancé Alfonso Cuaron, oscarisé pour Gravity en 2014, après avoir rendu hommage aux actrices Yalitza Aparicio et Marina De Tavira, qui jouent dans Roma les deux femmes qui ont marqué sa vie.



Christian Bale a reçu le Golden Globe du meilleur acteur dans une comédie pour son rôle de Dick Cheney dans Vice, portrait au vitriol de l’ancien vice-président américain et de son ascension au pouvoir.

La performance scénique du Gallois, méconnaissable en Dick Cheney, un rôle pour lequel il a pris 20 kg et supporté diverses couches de prothèses en latex, a fait l’unanimité chez les critiques. Les avis étaient en revanche bien plus mitigés sur le film d’Adam McKay lui-même, qui était pourtant arrivé en tête des nominations, avec six sélections au total.



L’acteur américain Mahershala Ali a reçu le Golden Globe du meilleur acteur dans un second rôle pour le film Green Book.

Mahershala Ali, qui avait déjà reçu un Oscar dans cette catégorie pour Moonlight, y figure aux côtés de Viggo Mortensen (nominé dans la catégorie « meilleur acteur dans une comédie »), auquel il a adressé des remerciements appuyés en recevant son prix. Il incarne un pianiste classique noir qui loue les services d’un gros bras d’origine italienne (Mortensen) pour lui servir de chauffeur lors d’une tournée dans le Sud « profond », et raciste, des États-Unis en 1962.



La série d’espionnage The Americans diffusée sur la chaîne câblée FX a été choisie meilleure série dramatique de télévision. La série créée par Joe Weisberg a été préférée à Bodyguard, Homecoming, Killing Eve et Pose.



Bodyguard, une série produite par la BBC n’est pas repartie les mains vides puisque Richard Madden a reçu la statuette récompensant le meilleur acteur dans une série dramatique à la télévision.



Quelques minutes auparavant, le vétéran Michael Douglas avait reçu le Golden Globe remis au meilleur acteur dans une comédie ou une comédie musicale à la télévision, récompensant ainsi son jeu dans The Kominsky Method diffusée sur Netflix.



La première actrice invitée à venir chercher sa récompense a été Patricia Arquette choisie meilleure actrice dans une mini-série pour sa prestation dans Escape at Dannemora.



Le premier film récompensé a été le long-métrage d’animation Spiderman into the Spider verse.



Un duo atypique

La 76e cérémonie des Golden Globes était animée par un duo atypique : l’actrice canadienne Sandra Oh et le comédien Andy Samberg.



D’entrée de jeu, ils se sont moqués de la prochaine cérémonie des Oscar toujours en quête d’un animateur.



Après avoir promis de s’amuser et de donner quelques prix, Samberg a lancé qu’un « membre chanceux de l’auditoire sera choisi pour animer les Oscar ».



Parlant du duo inattendu qu’elle formait avec Samberg, Oh a dit qu’ils avaient obtenu le contrat parce qu’ils « étaient les deux dernières personnes à Hollywood à ne pas s’être placées dans le trouble pour avoir dit quelque chose d’offensant ».



Les deux animateurs ont chanté les louanges de nombreux convives, faisant semblant de les railler.



Mais Mme Oh a mis fin au numéro d’ouverture sur une note sérieuse en expliquant les raisons pourquoi elle coanimait la cérémonie.



« J’ai dit oui à la crainte d’être sur cette scène ce soir, car je voulais être ici pour être témoin de cette période de changement. Là, en ce moment, ce moment est réel. Faites-moi confiance, c’est vrai. Parce que je vous vois, tous ces visages du changement. Et là, tout le monde le pourra. »



Carol Bennett a été honorée pour l’ensemble de sa carrière. Elle a reçu le prix qui porte son nom.