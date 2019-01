La fiction historique de Mimi Leder a le malheur d’arriver sur les écrans six mois après le documentaire biographique RBG. Les deux visent à faire connaître la contribution majeure à la justice de Ruth Bader Ginsburg. On the Basis of Sex a cependant le bonheur de se pencher sur les débuts de celle qui deviendra juge à la Cour suprême. Si le premier donne une vue de l’ensemble de l’oeuvre, le second s’attarde à un détail. Mais quel détail ! Ruth Bader Ginsburg se sera battue contre des moulins dans son souhait de revoir des lois basées sur la discrimination du sexe. Et elle gagne son premier combat. Certes, le portrait est romancé, mais les textes, savoureux, et la réalisation, hautement dramatique, nous tiennent en haleine jusqu’à la fin.



On the Basis of Sex ★★★ Drame biographique de Mimi Leder. Avec Felicity Jones, Armie Hammer, Justin Theroux, Cailee Spaeny. États-Unis, 2018, 120 minutes.