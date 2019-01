Damien Chazelle, le «taf» des héros

Rencontrer Damien Chazelle un samedi, jour de révolution, était une surprise. Depuis que la capitale brûle avec ses barricades et feux de joie hebdomadaires, on pensait que les personnalités ne venaient plus. Au moment où on pénètre dans ce mirage de luxe qu’est l’hôtel Lutetia, dans le VIe, les gilets jaunes font le siège de BFM TV et, accessoirement, de Libération. Le réalisateur et scénariste franco-américain n’a pas vraiment suivi la situation. Il hausse les épaules : non, ça ne l’inquiète pas plus que ça. Il était près des Champs en novembre, a entraperçu les défilés. « C’est une attitude très différente de celle aux États-Unis, juge-t-il. On n’a pas ça, cette culture de la manifestation. C’est bon pour la santé d’une nation d’avoir un esprit de protestation, d’aller dans la rue. Il faut juste trouver un équilibre. » La politique aux États-Unis le rend « triste », même s’il sait qu’en vivant dans les beaux quartiers de Los Angeles, il est protégé. « J’ai grandi côté est et j’habite en Californie. Les deux côtes sont séparées du centre du pays. C’est un peu à cause de ça qu’on a eu Trump. Nous n’avons pas vraiment essayé de comprendre le mouvement qu’il représentait. On s’en moquait comme d’une blague, une absurdité, du théâtre. »

Face à nous, il fait si jeune : 34 ans en janvier, un bouc léger et un combo pantalon, pull fin et chemise discrète par-dessous, l’air propret d’un étudiant bien élevé, gentil, un peu fade peut-être en apparence mais avec qui on comprend vite qu’on pourrait parler toute la nuit. En quelques années, l’homme s’est imposé comme rarement à Hollywood. « Il est incroyable, et c’est un honneur qu’il ait pensé à moi pour jouer Janet [la femme du premier homme sur la Lune] », nous disait Claire Foy en octobre, pour la sortie de First Man, son beau film consciencieux et mélancolique sur Neil Armstrong et la conquête spatiale.

Carte blanche

Son premier, en 2009, est passé inaperçu. Mais avec Whiplash, en 2014, sur un jeune batteur poussé à bout par un prof sadique, il est remarqué et salué pour sa manière de filmer la musique comme un sport. Un combat de boxe où le solo final touche au sublime mais où aussi tout plaisir semble disparaître.

Je partage quelque chose avec tous mes personnages, forcément. Surtout cette obsession pour le travail et pour les difficultés à trouver un équilibre entre vie professionnelle et privée. C’est dur parfois de savoir quand il faut s’arrêter. Trouver un équilibre n’est pas évident, ce n’est pas naturel pour moi.

La La Land, sa comédie musicale rendant hommage à Jacques Demy et à l’âge d’or de Hollywood avec Ryan Gosling et Emma Stone, deux ans après, est un triomphe. Il est le plus jeune réalisateur oscarisé de l’histoire, à 32 ans. Depuis, il a carte blanche. Tous ses projets sont possibles, comme The Eddy, série Netflix sur un club de jazz à Paris qui sera tournée en 2019.

Dans chaque film, un thème commun : l’éloge du travail. Les héros de Damien Chazelle sont des gens bien, obnubilés par un but, qui arrivent à se dépasser. « C’est vrai, c’est important pour moi, dit-il. Ce qui m’intéresse, c’est le processus, le fait de devenir quelqu’un. Pour Whiplash, je trouvais que, dans beaucoup de films sur des musiciens, on avait l’impression qu’ils étaient nés génies. Je voulais montrer ce qui était caché. Pour Armstrong, pareil, j’avais envie de raconter les huit années avant. Comment on prend un rêve pour le transformer en réalité. » Il s’arrête un instant, réfléchit, cherche ses mots. Souvent, il commence ses phrases par un petit rire timide. « Je partage quelque chose avec tous mes personnages, forcément. Surtout cette obsession pour le travail et pour les difficultés à trouver un équilibre entre vie professionnelle et privée. C’est dur parfois de savoir quand il faut s’arrêter. Trouver un équilibre n’est pas évident, ce n’est pas naturel pour moi. » Il rit, encore. « Si je n’avais pas ma famille, mes amis, ma femme [il s’est marié, en septembre, avec l’actrice Olivia Hamilton, NDLR], je ne mènerais pas une vie très healthy. Je passerais mes journées à travailler sans sortir en mangeant des chips ! »

Dans Whiplash, le héros quitte sa petite amie avec des mots très durs. Il la juge pas assez ambitieuse, il a peur qu’elle le gêne dans sa quête de la perfection. « Je n’ai jamais été aussi méchant, dit Chazelle, mais je reconnais ces sentiments. Whiplash, c’est mon pire côté, c’est Mister Hyde. »

Double culture

Damien Chazelle passe son enfance dans le New Jersey. Sa mère, Celia, est une historienne médiéviste. Son père, Bernard, est un célèbre mathématicien et informaticien franco-américain, spécialiste de la géométrie algorithmique, professeur à Princeton. Grâce à lui, le réalisateur a cette double culture et parle français avec un joli accent, ponctué de mots anglais. À la maison, le gamin grandit dans un océan de culture. Des livres partout et, dans les enceintes, du jazz, Miles Davis, John Coltrane, Duke Ellington, des sons qui le poursuivent encore aujourd’hui. Batteur lui-même, il s’entraîne à 18 ans jusqu’à six heures par jour, avec une grande admiration pour Jo Jones ou Buddy Rich. « J’installais ma batterie comme si c’était une batterie des années 1930-1940. »

Ses films respirent cette nostalgie au point qu’il semble se désintéresser des versions plus modernes du jazz. En creux, la ritournelle du « c’était mieux avant ». Il nuance : « Quand j’étais petit, je détestais tout ce qui était vieux, puis j’ai lu des biographies sur des réalisateurs ou des musiciens, et c’est devenu le contraire. Ce qui m’intéresse, c’est le dialogue entre le présent et le passé. J’aime ces personnages qui vivent à notre époque mais qui sont aussi dans le passé. Ou peut-être plutôt dans le rêve. Parfois c’est beau, parfois c’est un problème, d’habiter dans la fantasy, de refuser la réalité moderne. C’est ce qui m’excite aussi dans le fait de travailler à Paris bientôt : l’équilibre entre le vieux et le nouveau, les fissures, la tension qu’on trouve dans cette ville. »

À 13 ans, l’adolescent est envoyé dans la capitale chez sa famille paternelle et passe un an au collège privé Sévigné. Il devient vraiment cinéphile, découvrant la multitude des salles parisiennes et les cinéastes de la Nouvelle Vague, arpentant les rues, Pariscope à la main. Il tombe amoureux des oeuvres de Jacques Demy et du compositeur Michel Legrand. Cette passion, il la partage ensuite, étudiant à Harvard, avec Justin Hurwitz, son camarade de chambre, rencontré dans le même groupe de musique. Justin Hurwitz est désormais son compositeur attitré, oscarisé lui aussi, dans une forme de binôme réalisateur-musicien assez rare.

Damien Chazelle est venu les samedi 29 et dimanche 30 décembre à Paris pour voir son camarade diriger un ciné-concert de La La Land dans l’impressionnante grande salle de la Seine musicale, le paquebot culturel de l’île Seguin. Belle et bourgeoise, la foule est venue en grand nombre pour acclamer les deux coqueluches. Les premières notes partent, un doux sentiment de joie et d’amour déconnecté de tout problème envahit l’atmosphère. Les gilets jaunes sont loin.