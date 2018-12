Si Beale Street pouvait parler (V.F. de If Beale Street Could Talk)

Cette touchante et poétique histoire d’amour de Barry Jenkins, adaptée du roman de James Baldwin, éclaire dans un milieu afro-américain des années 1970 le New York de la discrimination raciale brisant ici la vie d’un tendre, beau et jeune couple de Harlem (Kiki Layne et Stephan James). Les images somptueuses, la musique inspirée, le montage complexe, l’intimité érotique de plusieurs scènes et le naturel des acteurs éblouissent, mais le côté esthétisant empêche le film de cogner aussi fort que l’oscarisé Moonlight du même cinéaste.



Notre critique complète



Horaire en salles

If Beale Street Could Talk ★★★★ Romance tragique de Barry Jenkins, tirée du roman de James Baldwin. Avec Kiki Layne et Stephan James, États-Unis, 2018, 119 minutes.