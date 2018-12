«If Beale Street Could Talk»: une romance tragique, complexe et esthétisante

Avec ce beau film poétique, tragique et romantique, Barry Jenkins ne frappe pas aussi fort qu’avec son oscarisé Moonlight, plus décapant et hors des clous. Ce qui n’enlève rien à la finesse de cette histoire d’amour bouleversante ni à la justesse de son adaptation du roman de James Baldwin publié en 1974, sur montage complexe glissant avec art entre les multiples temporalités narratives.

Sans appuyer la note de la production d’époque, en lui offrant un écho contemporain, sur des images magnifiques de James Laxton, mêlant les tonalités de la violence et de la tendresse, de l’érotisme, de la rage et de l’humour, Jenkins parvient à donner vie à une faune attachante de la Grosse Pomme à travers le regard de Tish, 19 ans, dont la fragilité apparente cache une force jaillie de l’espoir, d’un sens profond de la justice et de l’amour.

L’univers brossé est celui d’un jeune couple afro-américain dans le Harlem des années soixante-dix sous climat d’intense ségrégation raciale. Les jeunes acteurs Kiki Layne et Stephan James dégagent une grâce et leur duo semble évoluer naturellement en harmonie, au milieu d’un monde pourri dont la fureur les dépasse.

Vivant chez ses parents, Tish, vendeuse au rayon parfumerie d’un grand magasin, aime Fonny, 22 ans, sculpteur, artiste plein de rêves, dont la vie bascule quand il est accusé d’un viol qu’il n’a pas commis, puis expédié derrière les barreaux, alors que son amoureuse se découvre enceinte. Ce couple semble toutefois bien tendre, beau et élégant, sans aspérités pour mieux l’ancrer.

Le film ouvre une porte de vérité sur le quotidien bouleversé de deux familles désargentées, l’une aimante, l’autre en fractures diverses, qui s’unissent pour sortir Fonny de ce mauvais pas. Une scène avec la mère acariâtre de Fonny, jouée avec beaucoup d’aplomb par Aunjanue Ellis, nous fait néanmoins regretter que son troublant personnage ait été abandonné en cours de route.

Ici, les corps sont plus éloquents que les mots, comme la musique de cuivres et de claviers particulièrement prenante de Nicholas Britell. Les magnifiques cadrages, des vues de New York parfois sublimes et les images d’intimité sensuelles entraînent également If Beale Street Could Talk du côté d’une fable bouleversante, qu’on aurait espérée quand même plus pimentée.