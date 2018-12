Après un violent traumatisme, quoi de plus normal que de se réfugier dans son monde intérieur ? Pour Mark Hogancamp (Steve Carell en clown triste), il est composé de poupées vivant dans un village belge pendant la Deuxième Guerre mondiale, assiégé par les nazis et que repoussent de valeureuses guerrières sous sa virile gouverne. Sa réalité est quelque peu différente, beaucoup plus glauque, et c’est ce contraste qu’illustre Robert Zemeckis (Allied, Cast Away), plus inspiré par l’aspect bédéesque de cette histoire vraie que ses dimensions psychologiques. Les personnages féminins (dont l’excellente Leslie Mann) sont souvent réduits à leur seule dimension animée, et certaines facettes singulières de l’artiste (dont sa passion pour… les talons hauts) semblent encombrer un cinéaste plus soucieux d’artifices que d’authenticité.



Welcome to Marwen (V.F. : Bienvenue à Marwen) ★★ 1/2 Comédie dramatique de Robert Zemeckis. Avec Steve Carell, Leslie Mann, Merrittt Wever, Elza Gonzalez. États-Unis, 2018, 116 min.