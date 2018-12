Lauréat de la Palme d’or, Une affaire de famille marque un nouveau sommet pour l’auteur des déjà exceptionnels Nobody Knows et Still Walking, Hirokazu Kore-eda. On y suit le quotidien ardu de la famille Shibata, qui joint les deux bouts en recourant à divers larcins et dont l’équilibre précaire est compromis lorsque le père et la mère recueillent une fillette abandonnée dans le froid. Kore-eda, malgré une empathie évidente envers ses personnages, ne minimise jamais l’ampleur des dilemmes moraux en présence, non plus qu’il ne se montre complaisant par rapport aux failles du couple, qui n’en est dès lors que plus poignant, que plus humain. Porté par une poésie visuelle sur laquelle l’adversité n’a aucune prise, c’est là un film qui reste. On l’emporte avec soi, en pensées, y revenant inopinément… On sent des larmes monter alors que défilent en boucle des scènes si justes qu’elles semblent avoir été arrachées au réel.



Une affaire de famille (V.O. avec s.-t.f.) ★★★★★ Drame social de Hirokazu Kore-eda. Avec Lily Franky, Sakura Ando, Mayu Matsuoka, Kairi Jō, Miyu Sasaki, Kirin Kiki. Japon, 2018, 121 minutes.