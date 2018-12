Si Paris est une fête, les films de Michel Ocelot le sont aussi. C’est particulièrement vrai pour cette traversée dans la capitale française, du temps de la Belle Époque, qui regorgeait de grands esprits au mètre carré. Au milieu de ce magnifique aréopage (de Marie Curie à Érik Satie et de Picasso au Douanier Rousseau), Dilili, une enfant métissée de la Nouvelle-Calédonie, embrasse la vie parisienne avec passion. Mais elle est aussi déterminée à contrecarrer les plans machiavéliques d’un groupuscule multipliant les kidnappings de fillettes pour les asservir. Cette échappée, fantastique sur tous les plans, illustre les idéaux et les visions fulgurantes du début du XXe siècle, mais aussi les angoisses et les remous du temps présent. Une fable d’une beauté époustouflante par le créateur de Kirikou.



Dilili à Paris ★★★★ Film d’animation de Michel Ocelot. Avec les voix de Prunelle Charles-Ambron, Enzo Ratiso, Nathalie Dessay. France−Belgique−Allemagne, 2018, 95 minutes.