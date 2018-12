Pour certains, la crise des opioïdes se limiterait à certains milieux marginaux. Or, elle touche aussi la classe moyenne, et c’est ce que Peter Hedges (Dan in Real Life, The Odd Life of Timothy Green) illustre avec brio dans ce drame familial concentré en 24 heures, autour de Noël, et qui ne sera un cadeau pour personne. À peine sorti du centre de désintoxication, Ben (Lucas Hedges, touchant comme d’habitude) devra faire face à ses démons, entraînant avec lui ses proches, tout particulièrement sa mère (Julia Roberts, grandiose), dont l’amour inconditionnel sera mis à rude épreuve. Ce portrait implacable des ravages de la toxicomanie se double d’une radiographie d’une petite communauté où grouillent des secrets que la coquetterie banlieusarde n’arrive pas à camoufler. Une oeuvre poignante, bouleversante, et d’une criante vérité.



Le retour de Ben (V.F. de Ben Is Back) ★★★★ Drame de Peter Hedges. Avec Julia Roberts, Lucas Hedges, Kathryn Newton, Courtney B. Vance. États-Unis, 2018, 104 minutes.