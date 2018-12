«Chien de garde» retranché de la liste des Oscar

Photo: Axia Films

Le dur et très beau Chien de garde, de la Québécoise Sophie Dupuis, candidat canadien au Meilleur film étranger aux Oscar, ne figure plus sur la liste des prétendants mise à jour lundi par l’Académie des arts et des sciences du cinéma. Seuls neuf films ont franchi cette étape, parmi lesquels on compte le sud-coréen Burning, le mexicain Roma et le polonais Cold War. Le Canada reste néanmoins présent dans la course par l’entremise de l’excellent court métrage d’animation Animal Behaviour (Zoothérapie), des cinéastes Alison Snowden et David Fine qui figure parmi les 10 films retenus lundi à la présélection aux Oscar 2019. Les cinéastes vancouvérois ont déjà remporté l’Oscar du meilleur court métrage d’animation en 1994 pour L’anniversaire de Bob.