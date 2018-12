Le festival Plein(s) Écran(s) décerne ses lauriers

Photo: Festival Plein(s) Écran(s)

La troisième édition du festival Plein(s) Écran(s) s’est terminée samedi avec le dévoilement des courts métrages gagnants. Crème de menthe, de Jean-Marc E. Roy et Philippe David Gagné, a remporté les grands honneurs en décrochant le Grand Prix Plein(s) Écran(s). En tout, le jury — composé de Monia Chokri, Sylvain Bellemare et Loïc Darses — a remis plus de 30 000 $ en prix à plusieurs oeuvres. Le Prix du jury est ainsi revenu à Fauve, de Jérémy Comte. Au Québec, le court métrage de Marc-Antoine Lemire, Pre-Drink, est reparti avec le Prix du jury étudiant, et Garage de soir, de Daniel Daigle, avec le Prix du public. Plein(s) Écran(s) est un festival de cinéma en ligne, se servant de la popularité de Facebook pour faire connaître le court métrage au grand public.