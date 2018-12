C’est une véritable lettre d’amour au cinéma que signe Jean-Paul Civeyrac dans cette autobiographie plus ou moins déguisée, s’inspirant à la fois de sa propre montée à Paris il y a quelques décennies et de celle de ses étudiants, car il est aussi professeur. Et il ne rend pas hommage à n’importe quel cinéma mais à celui, exigeant, parfois radical, de Jean Eustache, Philippe Garrel, Éric Rohmer, au milieu d’un Paris à la fois intemporel et bien de son temps. Avec acuité, il décrit une petite faune d’aspirants cinéastes, lettrés, érudits, mais aussi arrogants. Leur intransigeance quant au septième art, à la littérature et à l’amour conduira certains à leur perte. Au milieu de ce tourbillon de références et d’illusions, la figure d’Étienne, l’alter ego du cinéaste, ressemble à un écran où se projettent les angoisses et les ambitions de ce clan souvent dysfonctionnel, uni surtout par la fougue de sa jeunesse. Une oeuvre forte aux excès assumés, et inspirants.



Mes provinciales ★★★★ Drame de Jean-Paul Civeyrac. Avec Andranic Manet, Gonzague Van Bervesseles, Corantin Fila, Sophie Verbeeck. France, 2018, 136 minutes.