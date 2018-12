Courses de canards, lapins gambadant autour des jupes d’une reine, ménage à trois : c’est le quotidien à la cour de la reine Anne (Olive Colman), malade et neurasthénique, en ce début de XVIIIe siècle alors que l’Angleterre et la France s’affrontent. D’autres combats font pourtant rage, car lady Sarah (Rachel Weisz), amie d’enfance et conseillère influente de la souveraine, voit son pouvoir s’effriter au profit d’une jeune rivale (Emma Stone), tout aussi futée, perverse et implacable. Ce combat, brillamment orchestré par Yorgos Lanthimos (The Lobster, The Killing of a Sacred Deer), lui permet de déployer une virtuosité jusque-là plus contenue, grâce à un scénario d’une redoutable efficacité et des images d’une beauté irradiante. On savoure aussi pleinement cet humour corrosif, ces amusantes libertés avec l’histoire et ce ton jouissif faisant de ces trois guerrières du passé des héroïnes du temps présent.



Notre critique complète



Horaire en salles

La favorite (V.F. de The Favourite) ★★★★ Drame biographique de Yorgos Lanthimos. Avec Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Weisz, Nicholas Hoult. Irlande–Grande-Bretagne–États-Unis, 2018, 119 minutes.