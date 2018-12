Pierre Salvadori est depuis longtemps passé maître dans l’art des quiproquos sentimentaux et des jeux de cache-cache, une technique bien développée depuis Cible émouvante. Il poursuit dans cette veine, mais de manière plus tapageuse, avec cette comédie aux accents policiers : une veuve découvre que son mari était un flic corrompu et a conduit en prison un homme innocent pour camoufler ses méfaits. Cet ancien prisonnier ignore que celle-ci est devenue son ange gardien, alors que ce gentil garçon s’est transformé en beau salaud une fois libéré. D’amusantes filatures, quelques bonnes bagarres dignes de Besson et de Tarantino, mais des embrouilles qui s’embrouillent, ici et là quelques moments émouvants, et des interprètes pleins d’entrain, tout particulièrement Adèle Haenel en veuve honteuse et Pio Marmaï en crapule en devenir.



En liberté ! ★★ 1/2 Comédie de Pierre Salvadori. Avec Adèle Haenel, Pio Marmaï, Audrey Tautou, Vincent Elbaz. France, 2018, 108 min.