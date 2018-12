À Los Angeles, Sam s’occupe en espionnant sa voisine, en revoyant de vieux films et en tirant un coup sans passion avec une amie actrice. Mais voilà qu’avec son mystère, une nouvelle venue dans l’immeuble, Sarah, le sort de sa torpeur. Lorsque Sarah disparaît, obsédé, Sam part explorer les hauts et les bas (littéralement) d’une faune hollywoodienne plus énigmatique qu’il ne le soupçonnait. Quelque part entre The Long Goodbye d’Altman et Mullholand Drive de Lynch, David Robert Mitchell forge une ambiance de film noir en technicolor sur fond de quête effrénée de célébrité. Poseur sur le plan de la forme et misogyne sur celui du fond, le film, hélas, se complaît dans les dédales d’une intrigue tarabiscotée, avec un héros plus répugnant qu’attachant. Reste des images léchées peuplées de jolis corps et minois, étalage primaire de ce que le film prétend satiriser. Rêve mouillé d’ado attardé pour cinéaste qui régresse.



Sous le Silver Lake (V.O. avec s.-t.f. de Under the Silver Lake) ★ Drame fantaisiste de David Robert Mitchell. Avec Andrew Garfield, Riley Keough, Topher Grace, Jimmi Simpson, Laura-Leigh Claire. États-Unis, 2018, 139 minutes.