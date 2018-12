D’abord, la question qui tue : Emily Blunt parvient-elle à faire oublier Julie Andrews dans le rôle de la plus célèbre des nounous volantes ? Pour l’essentiel, oui. Outre qu’elle n’a pas à rougir côté chant, Blunt compose une Mary Poppins plus acidulée, et à maints égards plus intéressante que celle d’Andrews. Chez ses partenaires en revanche, la qualité varie. Réalisé par Rob Marshall, le film est calibré pour évoquer l’esthétique surannée tant des décors construits en studio que des passages alliant animation et prises de vue réelles de l’original. Alors quoi ? Alors la magie n’y est pas. Cette impression d’un produit fabriqué et sous-pesé en comité, sans doute… L’ensemble possède une ampleur appréciable, mais à terme, celle-ci ne fait qu’exacerber la minceur du scénario. Entre Mary Poppins qui stimule l’imagination des jeunes dont elle a la charge et le père qui cherche un élusif (pas pour le spectateur) certificat bancaire qui les sauverait de l’expulsion, l’intrigue s’étire jusqu’au dénouement attendu.



Le retour de Mary Poppins (V.F. de Mary Poppins Returns) ★★ Comédie musicale de Rob Marshall. Avec Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw, Pixie Davies, Nathanael Saleh, Joel Dawson, Emily Mortimer. États-Unis, 2018, 130 minutes.