Les 15 films de l’année

Boy Erased On aimerait croire qu’il s’agit de lubies d’un autre temps, quasiment moyenâgeux, et pourtant demeure la conviction que l’homosexualité est une maladie. Et qu’elle peut se guérir. Cette aberration, d’abord décrite par l’auteur Garred Conley, a trouvé son chemin sur grand écran avec Joel Edgerton, qui propose une description sensible, pertinente du calvaire d’un adolescent (Lucas Hedges) sur le point d’être broyé par la religiosité de ses parents (Nicole Kidman et Russell Crowe). Une oeuvre essentielle sur l’obscurantisme de notre époque. — André Lavoie