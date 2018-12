Chef-d’oeuvre d’Alfonso Cuarón (cinéaste de Gravity) que ce retour à son enfance au début des années 1970, en banlieue cossue de Mexico. À travers l’admirable portrait de Cleo (Yalitza Aparicio), servante et ange d’une famille en éclatement, c’est l’âme du Mexique qui vibre et respire dans ce film contemplatif et immersif. Les images en noir et blanc sublimes, les cadrages artistiques, somptueusement filmés, sans musique, et une caméra 65 mm qui embrasse à la fois les détails intimes et la violence du pays, la sensibilité et la force du film en font une oeuvre d’anthologie.



Roma ★★★★★ Drame d’Alfonso Cuarón. Avec Yalitza Aparicio et Marina de Tavira. Mexique–États-Unis, 2018, 135 minutes.