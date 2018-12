Le film «Vice» en tête avec 6 nominations aux Golden Globes

Le film biographique sur Dick Cheney Vice, d’Adam McKay, s’est hissé en tête de la liste des nominations à la 76e cérémonie des Golden Globes, dépassant tout juste la reprise d’A Star Is Born (Une étoile est née) réalisée par Bradley Cooper, de même que les films Green Book (Le livre de Green) et The Favourite (La favorite).



Vice a causé la surprise en obtenant six nominations, notamment dans la catégorie du meilleur film (comédie). A Star Is Born, Green Book et The Favourite suivent avec cinq nominations chacun.



Bien que l’Association de la presse étrangère à Hollywood, un groupe de 88 journalistes indépendants dont la plupart sont moins connus, soit renommée pour ses choix parfois singuliers (Get Out avait été sélectionné parmi les comédies l’an dernier), peu avaient vu venir le succès retentissant de Vice.



Le film mettant en vedette Christian Bale dans la peau de l’ancien vice-président propose un portrait très critique de Dick Cheney, présenté comme un homme assoiffé de pouvoir, tirant les ficelles à la manière d’un tyran. Il sortira en salles le 25 décembre.



Au côté de A Star Is Born dans la catégorie du meilleur film (drame), on retrouve Black Panther (Panthère noire), BlacKkKlansman (Opération infiltration), Bohemian Rhapsody et If Beale Street Could Talk (Si Beale Street pouvait parler). Du côté des comédies, en plus de Vice, on compte The Favourite, Green Book, Mary Poppins Returns (Le retour de Mary Poppins) et Crazy Rich Asians.



Les nominations, annoncées à l’hôtel Beverly Hilton, en Californie, ont été présentées par Terry Crews, Danai Gurira, Leslie Mann et Christian Slater.



Les nommés dans la catégorie du meilleur film d’animation sont Incredibles 2 (Les Incroyable 2), Isle of Dogs (L’île aux chiens), Mirai, Ralph Breaks the Internet (Ralph brise l’internet) et Spider-Man: Into the Spider-Verse (Spider-Man: dans le Spider-Verse).



Les Golden Globes seront remis le 6 janvier.