«Une colonie» primé trois fois au Whistler Film Festival

C’est avec non pas un, ni deux, mais bien trois grands prix Borsos qu’Une colonie, de Geneviève Dulude-De Celles, est reparti du Whistler Film Festival qui s’est clôturé ce dimanche en Colombie-Britannique. Le film, qui s’attache à la figure de Mylia, une jeune fille en quête de repères entre l’hostilité de l’école secondaire et la cacophonie du nid familial, a été sacré meilleur long métrage canadien en plus de remporter le prix de la meilleure réalisation et de la meilleure interprétation pour Émilie Bierre, qui incarne l’adolescente. Distribué par Funfilm Distribution et produit par Colonelle films, Une colonie avait déjà remporté le Grand Prix et le Prix du public du Festival de cinéma de la ville de Québec. Il prendra l’affiche au Québec le 1er février.