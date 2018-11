Penser la suite du monde… au cinéma

L’Association des cinémas parallèles du Québec (ACPQ) a lancé jeudi son Guide d’analyse filmique Pour la suite du film. Rédigé par le professeur à la retraite H.-Paul Chevrier, cet ouvrage propose des pistes de lecture pour évaluer la plupart des films et pour mieux apprécier le septième art. Il permet surtout aux jeunes spectateurs de réfléchir en s’appuyant sur le langage cinématographique. Produit dans le cadre du 20e anniversaire de son programme d’éducation cinématographique L’OEIL CINÉMA, le guide est offert en format PDF et il est téléchargeable gratuitement sur le site de l’ACPQ. Ce programme se veut un outil pour tous les enseignants qui souhaitent bonifier les apprentissages de leurs élèves par des activités cinématographiques pratiques, les familiariser avec les productions médiatiques et vidéographiques, ou encore mettre en oeuvre leur pensée créatrice.