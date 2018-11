De chef-d’oeuvre à minable, la cote fête son demi-siècle

Photo: Warner Bros.

C’est en pleine Révolution tranquille qu’est née l’échelle d’appréciation artistique qui deviendra la référence des Québécois en cinéma. Née sous la houlette de l’abbé Robert Claude Bérubé, l’échelle de Mediafilm fête donc ces jours-ci son demi-siècle. Au nombre de sept, en clin d’oeil au 7e art qu’il qualifie, ses cotes vont de 1 (pour chef-d’oeuvre) à 7 (pour minable). Toutes reflètent l’avis concerté de cette institution indépendante qui compte au sein de son équipe interne et externe une douzaine de spécialistes du cinéma, et prend aussi en délibéré les avis exprimés par des médias d’ici et d’ailleurs. Au nombre de 153 à ce jour, les chefs-d’oeuvre ont tous fait l’objet de délibérations ultérieures, la cote (1) ne pouvant être attribuée qu’après une période de mûrissement. À cet effet, Mediafilm procédera en décembre à la réévaluation des films cotés 2 (pour remarquable) datant de 1998, afin de déterminer si certains d’entre eux méritent de passer à la cote 1.