Kensington Market, c’est le cœur vibrant et désordonné de Toronto ; c’est aussi au cœur de la vie et de la démarche de la photographe Anne J. Gibson. Véritable survivante (d’une enfance marquée par la violence de son père et d’une existence plombée par la dépendance à l’héroïne), elle déambule dans les rues de ce quartier avec le désir de capter la beauté spontanée des gens qui y vivent ou le fréquentent. Au moment du tournage, rien ne laissait présager que Michka Saäl (Le violon sur la toile, Prisonniers de Beckett, China Me) était pratiquement au bout de sa propre trajectoire artistique, elle qui est décédée en juillet 2017 alors que ce beau portrait n’était pas encore achevé. Cette rencontre, qui laisse toute la place aux propos, aux souvenirs et aux pérégrinations de la photographe, témoigne aussi de la sensibilité de la cinéaste pour tous ces magnifiques créateurs singuliers qui ont jalonné sa filmographie.



New Memories ★★★ 1/2 Documentaire de Michka Saäl. Canada, 2018, 79 minutes.