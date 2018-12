Raphaëlle Catteau désirait un enfant de toutes ses forces. Et toutes ses forces lui ont été nécessaires pour y arriver. Dans son dernier documentaire, Journal d’une FIV, la réalisatrice raconte son parcours à travers la procréation médicalement assistée pour donner naissance. Le film a été en partie tourné avec un téléphone intelligent, tenu la plupart du temps par son conjoint et compagnon dans cette aventure, Rodolphe Rinnert. Voici donc la procréation médicalement assistée « comme si vous y étiez ». Ces images, tournées au plus près de la procréation médicalement assistée, donnent le meilleur compte rendu possible de ce que vivent les couples qui s’y adonnent.



Journal d’une FIV ★★★ Documentaire de Raphaëlle Catteau. France, 2017, 75 minutes.