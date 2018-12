Ella, restauratrice rangée, s’éprend d’Abel, beau parleur dont chaque parole sonne comme une gageure. Avec lui, elle découvre un Paris interdit, celui du jeu illégal : couple moderne et arcanes de film noir d’antan. Contrairement au spectateur, les amants ignorent être d’emblée maudits. Stacy Martin joue d’abord Ella avec un mélange parfait d’impassibilité et de renfrognement sourd qu’Abel a l’heur de désamorcer d’un sourire. Tandis qu’Ella passe de la curiosité à la fascination et à la dépendance en moins de temps qu’il n’en faut pour dire « vraisemblance », s’installe une vulnérabilité hagarde en porte-à-faux avec la force de caractère établie auparavant. Tahar Rahim, de son côté, infuse le charisme requis à Abel, un être opaque. La réalisation se fait tour à tour effervescente et éthérée au temps de l’émerveillement et des batifolages insouciants, puis glauque à mesure que pointe le dénouement que, là encore, les personnages sont seuls à ne pas voir venir.



Joueurs ★★ 1/2 Drame de Marie Monge. Avec Stacy Martin, Tahar Rahim, Bruno Wolkowitch, Karim Leklou. France, 2018, 105 minutes.