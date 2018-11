Nicolas Roeg, l’auteur de «l’Homme qui venait d’ailleurs» avec Bowie, est mort

Si la vie était montée comme dans un film de Nicolas Roeg, le lendemain de ses funérailles serait le jour de sa réapparition parmi les vivants, comme une scène de son Walkabout (1971) où un buffle meurt puis a l’air de ressusciter tandis que le cinéaste repasse l’image en arrière. L’événement serait moins un miracle que l’illustration pure d’une perception non linéaire du temps chez Roeg, comme celle établie chez Einstein — que Roeg mettra en scène face à Marilyn Monroe (interprétée par Theresa Russell) dans une Nuit de réflexion (1985), rencontre assez caractéristique de son cinéma-puzzle sexy, cérébral et sensuel, maintes fois copié depuis. Le temps est une mémoire, et les films de Roeg sont marqués par la confrontation entre présent et passé, synchronicité et ellipses. Sans lui, pas de Tony Scott, qui avoue avoir pillé sans vergogne les montages alternés de Performance (1970) pour la fantastique ouverture David Bowie-Catherine Deneuve versus Bauhaus versus des singes enragés dans les Prédateurs. Ou pas de Memento de Christopher Nolan, avec Guy Pearce tatoué comme un post-it humain.

« Un film pervers fait par des pervers pour des pervers »

Décédé vendredi, Nicolas Roeg fut un précurseur, mais éternellement à la marge — comme nombre de ses personnages — du cinéma britannique. Il naît à Londres en 1928, puis entame après le service militaire le petit parcours classique du studio de cinéma, de petite main à chef opérateur pour François Truffaut (Fahrenheit 451, 1966), John Schlesinger (Loin de la foule déchaînée, 1967) ou Roger Corman (Le masque de la mort rouge, 1964). Embauché initialement sur Lawrence d’Arabie (1962) de David Lean avant d’en être écarté, Roeg se brouille avec celui-ci sur le tournage sur la logistique d’une scène de bataille, qui amène le réalisateur à lui demander : « Vous me trouvez vieux jeu ? » Roeg «rock’n’roll» s’affirme donc dans son premier long Performance (coréalisé avec Donald Cammell), avec Mick Jagger dans le rôle d’une rockstar recluse — particulièrement reptilien, donc tel que lui-même — embarqué dans un trip domestique de drogues, d’ébats, de divagations et d’échanges d’identité avec un gangster fugitif (incarné par James Fox, traumatisé par l’atmosphère si sexuellement chargée du tournage qu’il se convertira au christianisme évangélique).

C’est le début d’une trilogie de collaborations avec des chanteurs comme David Bowie (L’homme qui venait d’ailleurs, 1976) ou Art Garfunkel (Enquête sur une passion, 1980) où Roeg ne leur demande que d’amener leur mémoire musculaire de performeurs habitués aux ébats avec groupies ainsi que leur aura, comme Bowie dans sa période cocaïnomane pour un rôle d’extraterrestre haut perché et préféré à un professionnel comme Peter O’Toole. L’effet le plus curieux de cette méthode sera d’envisager Garfunkel comme un psychiatre possessif et violeur dans la perverse autopsie d’une relation façon fragments intime de bombe. « Je crois qu’il s’est reconnu dans l’obsession du personnage, confiera Roeg au Guardian. Et il a dû ensuite décider s’il devait la jouer, au risque que son entourage la reconnaisse. » Harvey Keitel y joue un flic hallucinant parfois les faits, en guise de tour de chauffe pour Bad Lieutenant douze ans après. Le distributeur anglais d’Enquête sur une passion, la Rank Organisation, sera tellement choqué par le film (« un film pervers fait par des pervers pour des pervers », commentera l’un de ses cadres) qu’il retirera son nom du générique et l’enterra pendant deux décennies. Bad Timing, pour reprendre le titre original, qui désignerait le devenir culte de nombre de ses films (« le film le plus vain vu depuis le début de ma carrière », résumera le critique du magazine Life à la sortie de Performance), mais aussi la manière dont ses personnages s’inscrivent en société, jamais à leur place, moins pour des raisons sociales qu’existentielles, comme s’ils étaient littéralement hors de ce monde. Le désert australien traversé par trois enfants — un frère, une soeur, un aborigène — dans Walkabout est quasi extraterrestre, et toute idée de conte édifiant sur la différence et la civilisation y est démantelée dans une sublime atmosphère de transe. L’Amérique des années 70 du grand capital de L’homme qui venait d’ailleurs rime, elle, avec la planète de Bowie.

Pulsion de mort

Cette psycho-géographie trouve sans doute sa perfection dans l’effrayant Ne vous retournez pas (1973), adaptation gothique de Daphné du Maurier qui aura beaucoup fait pour transcender l’image d’une fillette en ciré rouge en cliché d’horreur au même niveau que les zombies ou Michael Myers. Roeg fait de Venise un labyrinthe fascinant pour le voyage d’un couple (Donald Sutherland et Julie Christie) ayant tout juste perdu sa fille. Le deuil est traité naturellement comme un kaléidoscope où le mysticisme, dont Roeg était forcément friand, s’accouple naturellement avec la psychanalyse : les signes funestes de mort à venir, entretenus dans le film par les visions d’une médium, sont indissociables de la pulsion de mort des personnages, aussi bien rongés par la culpabilité que dans le sexe. La scène d’ébats très franche entre Christie et Sutherland — on y voit un des premiers cunnilingus dans un film non pornographique — fera aussi beaucoup pour la postérité du film et sera reprise pour George Clooney et Jennifer Lopez dans Hors d’atteinte (1998) par un Steven Soderbergh qui aime peinturlurer la narration cassée roegienne d’un vernis plus cool.

Si on exclut Enquête sur une passion, Eureka (1984), mineur Citizen Kane mystique où Gene Hackman incarne un milliardaire ayant bâti sa fortune sur un filon d’or, ou l’amusant Les sorcières (1990), film trash pour enfants avec une Anjelica Huston au nez crochu, la carrière de Roeg est essentiellement marquée par sa prodigieuse décennie des années 70. Dans L’homme qui venait d’ailleurs, un personnage aux lunettes ultra-épaisses est jeté du haut d’un immeuble par des barbouzes en costume cravate. La métaphore parfaite d’un artiste jeté par les studios, aux yeux qui voyaient trop d’étranges choses. Ou comme chez Roeg, une vision du futur.