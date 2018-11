Un peu moins naïf (ou frais) et un peu plus usé (ou répétitif) que Les mondes de Ralph, Ralph brise l’Internet (Rich Moore et Phil Johnston) est une suite… non pas de trop, mais pas loin. Il ne manque pas grande-chose à cette fresque technologique pour qu’elle décolle. L’allégorie du nouveau territoire à explorer est fascinante dans sa mise en images. Mais le récit passe par les mêmes voies, entre des obstacles à franchir (ici l’argent et le temps) et un puissant ennemi à éliminer (un virus). Il y a néanmoins un effort louable de féminiser un univers d’action et de compétition et de recycler, dans ce même esprit, le concept de princesse. La scène où on retrouve toutes les Blanche-Neige et Pocahontas de Disney est un pur ravissement.



Ralph brise l’Internet ★★ 1/2 Film d’animation de Rich Moore et Phil Johnston, États-Unis, 2018, 112 minutes.