Se déroulant pour l’essentiel sur une durée de 24 heures, le film conte le désenchantement de Mara (excellente Malina Manovici), une immigrée roumaine venue chercher aux États-Unis non pas le rêve américain, mais juste un avenir décent pour son fils et elle. Mariée depuis peu à un homme dont elle a été l’aide-soignante, Mara subit ainsi humiliations et agressions, tantôt au sein d’un système sourdement hostile, tantôt aux mains d’un officier de l’Immigration abject. Se voulant quasi documentaire, choix logique en théorie, la facture se traduit hélas en pratique par un résultat tout bonnement drab. Même absence de fla-fla dans l’écriture, avec cette fois une immédiateté seyant parfaitement à la proposition. Quant au titre, il trouve son sens à la fin. En cela qu’à force de ne rencontrer que malheurs — c’est-à-dire de se faire donner des citrons par la vie, comme le dit l’adage — en étant honnête, Mara apprendra les vertus du mensonge. Constat ironique, voire acidulé.



Limonade (V.O. avec s.-t.f.) ★★★ 1/2 Drame social d’Ioana Uricaru. Avec Malina Manovici, Steve Bacic, Dylan Scott Smith, Milan Hurduc. Roumanie, États-Unis, Canada, Allemagne, 2018, 88 minutes.