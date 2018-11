Un Prix du public au dernier Festival du film de Toronto apparaît évident pour cette oeuvre édifiante et consensuelle, vantant les mérites du voyage, du métissage et de la simple curiosité culturelle. En 1962, Tony (Viggo Mortensen, dévoué comme De Niro dans un film de Scorsese), un Italo-Américain du Bronx, devient le chauffeur d’un grand pianiste, riche et princier. Or, en tant qu’Afro-Américain, celui-ci a besoin, pour une tournée dans le sud des États-Unis, d’une protection, et Tony ne saurait rechigner sur le salaire offert pour nourrir sa famille. Ce voyage en sera un de découvertes, celles de ce pays contradictoire, de cette société opulente et obtuse, mais aussi l’occasion d’illustrer que, même en amitié, les contraires s’attirent. Et vous avez bien lu : tout cela est orchestré par Peter Farrelly, lui qui a signé quelques formidables pochades avec son frère Bobby (There’s Something About Mary, Dumb and Dumber To).



Le livre de Green (V.F. de Green Book) ★★★ Drame biographique de Peter Farrelly. Avec Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini, Don Stark. États-Unis, 2018, 130 minutes.