Alors qu’elle s’est toujours crue affligée d’un dérèglement chromosomique rare, Tina, une agente des services douaniers suédois, est stupéfaite puis fascinée par un inconnu pareillement affligé : Vore. Le titre Border, gräns en suédois ou « frontière » en français, outre un rapport volontairement flou au réel, s’applique aussi aux identités multiples du film : drame social, romance aux accents surnaturels, policier… Une « fluidité de genre », ce n’est pas un hasard, qui distingue également Tina et Vore. Hélas, ledit volet policier paraît plaqué et l’ambiguïté de la relation entre Tina et son colocataire Roland, controuvée. Imaginatif et audacieux néanmoins, le film se prête, lorsqu’il s’en tient à sa dimension fantastique, à moult lectures allégoriques. Au bout du compte, ou du conte, Border séduit davantage par ses idées que par son exécution.



Border (V.O. avec s.-t.a.) ★★★ Drame d’Ali Abbasi. Avec Eva Melander, Eero Milonoff, Sten Ljunggren, Jörgen Thorsson. Suède, 2018, 108 minutes.