Beaucoup de poètes trouveront savoureuse, ou déprimante, l’ironie du titre du premier long de fiction de Yan Giroux. Sans compter le culot qu’il a fallu au cinéaste pour consacrer un film à Yves Boisvert, écrivain qui n’a jamais connu gloire et fortune. Cette tranche de vie, pleine de libertés face à son sujet, présente les errances d’un être en périphérie de tout : du milieu littéraire, de la société mercantile, de son entourage qui a du mal à le suivre ou à le comprendre. C’est aussi une ode à la transmission, ce pouvoir subtil de la poésie lorsque l’on tend l’oreille, comme le fait un adolescent (Henri Picard), d’abord malgré lui, perplexe devant cet original débarquant chez sa mère (Céline Bonnier) sans crier gare. Ce magnétisme sera aussi ressenti par le spectateur devant l’interprétation de Martin Dubreuil, lui dont l’audace et l’abandon sont choses coutumières, et qui trouve ici un grand rôle à sa mesure.



Notre critique complète



Horaire en salles

À tous ceux qui ne me lisent pas ★★★ 1/2 Drame biographique de Yan Giroux. Avec Martin Dubreuil, Céline Bonnier, Henri Picard, Marie-Ève Perron. Québec, 2018, 107 minutes.