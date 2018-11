«Le chant d'une sœur»: folle de Dieu, mais à quel prix?

Dans sa vie comme dans ses films, les questions politiques et religieuses sont toujours présentes chez Danae Elon, comme si la documentariste israélo-canadienne ne pouvait jamais y échapper. C’est d’ailleurs un peu la même chose pour ses personnages, emportés dans les remous qui agitent constamment le Moyen-Orient.

Elle-même a d’ailleurs observé de près ces tumultes en braquant sa caméra sur sa propre famille lors de son installation dans la Ville sainte après des années passées aux États-Unis, à Brooklyn. Dans P.S. Jerusalem (2015), l’atterrissage s’avère douloureux, tout comme le choc de la réalité quotidienne dans ce lieu où chaque pierre cache un enjeu délicat — elle prépare d’ailleurs un film sur la complexité de cette ville pas comme les autres.

Celle qui vit maintenant à Montréal avec les siens, et s’en accommode très bien (« Malgré la neige ! » lance-t-elle sur un ton catastrophé en cette journée hivernale), continue de braquer sa caméra sur la complexité de cette région du monde, optant pour des angles inusités, dont les scandales immobiliers et la loi du silence qui rongent l’Église orthodoxe grecque en Israël, dans La chambre du patriarche (2016). C’est à l’occasion de ce tournage aux allures d’enquête journalistique qu’elle a fait la connaissance de Tatiana, qui préfère qu’on la nomme sœur Jérusalem, et préparait la voie, sans trop qu’elle le sache, à son nouveau film, Le chant d’une sœ​ur.

Drame familial

« J’ai été frappée par l’intensité de Tatiana, se rappelle la cinéaste, mais aussi par sa beauté, sa voix mélodieuse, et ce qui l’animait avec tant de ferveur. » C’est toutefois en causant avec Marina, sa sœur, que les choses ont pris une tournure différente et un éclairage nettement moins enthousiaste. Car derrière les propos de celle qui ne pratique aucune religion, mère célibataire vivant à Haïfa, se cachait un immense drame familial dont Tatiana était en partie la cause. Même si, par son silence obstiné, elle ne semblait porter le poids d’aucune culpabilité.

Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point les femmes de cette communauté peuvent être méchantes les unes envers les autres. En apparence, elles affichent la perfection et la quiétude, mais elles ont failli me rendre folle !

Leur histoire, et celle de leur famille, n’avait pourtant rien de très original : avec leurs parents d’origine russe, elles ont immigré en Israël, peinant à s’y faire une place, au point où Marina est maintenant la seule à y vivre, père et mère ayant préféré les États-Unis. Et Tatiana ? Depuis l’âge de 13 ans, elle entretient des rêves mystiques, décidant de joindre les rangs de l’Église orthodoxe grecque à un jeune âge et de s’établir dans un monastère en Grèce, loin de sa famille et surtout de sa sœur. Sa sœur qui a vécu et vit toujours cet éloignement, ce retrait du monde comme une trahison.

Mais en est-ce vraiment une ? Danae Elon a vite commencé à se poser des questions sur la légitimité de sa démarche, celle de provoquer les choses entre ces deux personnes si différentes et que plus rien ne semblait souder. « Marina, une femme très pragmatique, voulait comprendre cette décision, surtout celle de se couper de sa famille, surtout en souscrivant à une religion où l’on croit en Dieu tout en blessant autant de gens. Pour Tatiana, je percevais sa motivation comme une tentative de rapprocher Marina de Dieu. Elle en faisait une sorte de mission. »

Confessionnal

La caméra de la cinéaste est devenue, de son propre aveu, « un confessionnal », le témoin direct de cet immense dialogue de sourds entre une femme transparente et émotive (Marina) face à une autre, peu loquace, parfois imprévisible (Tatiana). Danae Elon a ainsi pu observer sœur Jérusalem dans son monastère, accompagnant Marina dans ce curieux voyage, toutes les deux découvrant un lieu pas si idyllique.

« Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point les femmes de cette communauté peuvent être méchantes les unes envers les autres, dit-elle sur un ton outré. En apparence, elles affichent la perfection et la quiétude, mais elles ont failli me rendre folle ! »

Dans un étonnant revirement de situation dont nous tairons ici les détails, Tatiana retrouvera aussi sa mère, avec qui les liens étaient totalement rompus depuis des années, contrairement aux deux sœurs qui entretenaient des contacts épisodiques, le plus souvent virtuels. Une autre situation délicate pour la cinéaste, et surtout pour une mère « qui a vécu le choix de sa fille comme une honte ». Parce qu’une femme d’origine juive embrassait la chrétienté ? « Pas du tout, rétorque Danae Elon. C’est d’entendre de la bouche de Tatiana : “Vous n’êtes plus mes parents, vous n’êtes plus ma famille, j’en ai une autre maintenant.” »

De là à y voir un cas de brainwashing, il n’y a qu’un pas que la cinéaste, elle, n’est pas prête à franchir. Car sur tout cela plane « un mystère », mais aussi des blessures. « Marina croit toujours sa sœur malheureuse, que cette décision n’est pas la sienne, et qu’en prenant le voile si jeune, Tatiana n’a jamais pu évoluer. »

Et si Danae Elon se dit particulièrement fière de son film, elle aurait souhaité bien plus que des retrouvailles, « mais une véritable transformation » de ces deux femmes fascinantes. Au moins, dit-elle en se consolant, « Marina a pu passer du temps avec sa sœur ».