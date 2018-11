«À tous ceux qui ne me lisent pas»: aimez-moi

Le premier court métrage de Yan Giroux s’intitulait Il faut que je parle à mon père. Ce titre aurait pu coiffer son premier long métrage de fiction, À tous ceux qui ne me lisent pas, une incursion débridée, ancrée dans le temps présent, dans la vie et de l’oeuvre du poète Yves Boisvert, décédé en 2012. Car le cinéaste ne fait pas de mystère sur ses motivations à redonner vie à un écrivain dont la notoriété apparaissait bien relative ; il l’a connu à l’adolescence, fut marqué par son oeuvre autant que par le personnage, animé depuis d’un réel désir de transmission. Et Boisvert, disons-le, constitue un excellent personnage de cinéma : contradictoire, excessif, irresponsable, mais aussi tendre et généreux (à sa façon).

Comme vu par Giroux et le scénariste et dramaturge Guillaume Corbeil (sa pièce Cinq visages pour Camille Brunelle a brillamment encapsulé notre époque), Yves Boisvert (Martin Dubreuil, en osmose totale avec le personnage) ne revendique aucun milieu d’appartenance, et certainement pas le littéraire, préférant « la périphérie ». C’est ce qui explique qu’il sera bientôt sans logis, victime de l’embourgeoisement, sans argent, car ce n’est pas de cela que vivent les poètes, et bientôt sans éditeur, avalé par plus puissant que lui. Bref, que fait-il dans ce monde où personne ne semble vouloir de son oeuvre ?

Inlassablement, l’homme écrit, un peu partout et sur n’importe quoi, prêt à toutes les pirouettes pour séduire de belles inconnues ou des flammes d’autrefois. C’est ce qu’il réussira avec Dyane (Céline Bonnier), craquant pour sa belle insolence, prête à lui faire une place dans sa vie, ce qui n’est pas au goût de son fils Marc (Henri Picard), adolescent bien sage, décontenancé par sa désinvolture. Or, malgré une hostilité le plus souvent muette, le garçon se laisse éblouir par l’éloquence et la témérité de celui que l’on pourrait assimiler tour à tour à un rebelle, à un itinérant, à un fort en gueule, à un esprit libre, et parfois volage. Autant de qualités qui lui permettent de dormir sur les divans de ses amis, de leur quêter du fric et de discourir mieux que personne sur la nécessité de l’authenticité dans une démarche artistique.

Dans un absolu

Loin de la biographie exhaustive, nous sommes plutôt devant une tranche de vie en concentré, offrant un éclairage souvent blafard sur une existence à la fois nomade et tout entière soumise à l’écriture. Et de la même manière « que les soeurs prient pour ceux qui n’ont pas le temps », ce Boisvert vu par Giroux est porté par une nécessité impérieuse de création, ce qui semble l’autoriser à agir de manière imprévisible et incohérente, sans compter ses remarques acerbes à un entourage épuisé par tant de franchise ravageuse.

L’ancrage temporel dans un aujourd’hui qui n’était pas si différent du monde où a évolué le poète — celui où les artistes crèvent de faim, ou d’indifférence… — évite le recours à la nostalgie, plaçant la démarche poétique dans son absolu, même si une musique souvent omniprésente, et parfois tapageuse, souligne à gros traits les intentions. Un peu comme si le cinéaste faisait moins confiance à la musicalité des mots ou au caractère singulier de son sujet, soit la vie d’un créateur pratiquant un genre littéraire que l’on semble apprécier une fois ses porte-étendard disparus. Parlez-en à Émile Nelligan ou à Marie Uguay. Un des recueils de Boisvert s’intitule : Aimez-moi. C’est peut-être grâce au cinéma que sa supplication sera enfin entendue…