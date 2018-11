Ce polar féministe du cinéaste britannique Steve McQueen (Twelve Years a Slave, Shame) marie à Chicago les codes du film de genre aux contraintes de la production de divertissement, en embrassant de grands enjeux sociaux. Portée par une très forte distribution dominée par Viola Davis en veuve de malfrat trahie et déterminée, cette histoire de femmes qui exécutent le cambriolage prévu par leurs maris défunts afin de payer leurs dettes et de vivre à l’aise est menée tambour battant. Les répliques sont souvent jouissives et les revirements, imprévus. Mais ce film efficace, souvent poignant, entre plusieurs tons, dont l’humour noir, a parfois du mal à maintenir sa charge.



Notre critique complète



Horaire en salles

Les veuves (V.F. de Widows) ★★★ 1/2 Polar britannico-américain de Steve McQueen. Avec Viola Davis et Liam Neeson, 2018, 130 minutes.