Toujours en deuil des aventures d’Harry Potter et jamais rassasié d’histoires de sorciers ? J.K. Rowling ne perd plus de temps et écrit de nouveaux univers directement pour le grand écran. Dans le deuxième chapitre (d’une série de cinq, du moins pour le moment…) de Fantastic Beasts, le magizoologiste Newt, reclus à Londres après avoir foutu le bordel à New York, se voit confier une périlleuse mission par son ancien professeur, un jeune Albus Dumbledore, pour contrer les desseins maléfiques de l’inquiétant Grindelwald. Toujours sous la gouverne de David Yates, immuable dans le monde d’Harry Potter, ce nouveau volet se veut ténébreux et tarabiscoté, plantant un décor macabre pour la suite des choses, pessimisme nourri par le choix des années 1920 comme cadre historique. Tout le reste n’est que pure fantaisie, avec son lot d’allusions politiques et de références sexuelles. Mais que les disciples des évangiles selon Rowling se rassurent : ils auront beaucoup à décoder…



Notre critique complète



Horaire en salles

Animaux fantastiques. Les crimes de Grindelwald (V.F. de Fantastic Beasts — The Crimes of Grindelwald) ★★★ Drame fantastique de David Yates. Avec Eddie Redmayne, Ezra Miller, Johnny Depp, Katherine Waterston. Grande-Bretagne–États-Unis, 2018, 134 minutes.