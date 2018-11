C’est de belle manière que Marc Bisaillon conclut sa trilogie sur le silence coupable, amorcée il y a 11 ans avec La lâcheté, suivi de La vérité. Dans ce dernier chapitre, il explore à nouveau une affaire criminelle, inspiré par un fait divers impliquant un justicier improvisé face à des prédateurs sexuels. Dans un va-et-vient temporel savamment agencé, il décrit les tourments du jeune Alex, tiraillé entre une mère protectrice et un père absent fasciné par les armes à feu. Ses blessures et ses démons accentueront sa détresse, mais le cinéaste n’en fait pas qu’un bourreau obsédé de loi et d’ordre. Même si les drapeaux rouges de son désarroi sont brandis parfois avec un manque de subtilité, ces maladresses sont largement compensées par des interprètes habités, d’abord Pierre-Luc Lafontaine en jeune adulte mal dans sa peau et Fanny Mallette, fort émouvante en mère éplorée.



L’amour ★★★ Drame de Marc Bisaillon. Avec Pierre-Luc Lafontaine, Paul Doucet, Fanny Mallette, Claude Despins. Québec, 2018, 86 minutes.