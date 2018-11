Le cinéaste et le poète

Yves, le protagoniste d’À tous ceux qui ne me lisent pas, compte parmi ces gens qui mènent leur existence sans guère faire de compromis. Ce qui a un prix. Charmeur, certes, mais aussi abrasif et frondeur, Yves vivote dans une chambrette jusqu’à ce qu’on l’en expulse, développement immobilier oblige. Poète, il a toujours placé son art — et sa muse, l’alcool — au-dessus du reste. En quête d’un toit, le voici qui croise la route de Dyane. Ils se plaisent, elle l’héberge… Cela, au grand dam de Marc, le fils adolescent de Dyane, qui, au contact de ce singulier personnage, troquera presque malgré lui sa studiosité académique pour la curiosité artistique. Librement inspiré de la vie du poète Yves Boisvert, le film de Yan Giroux et Guillaume Corbeil tend à instiller la même pulsion auprès du spectateur.

Rencontrés plus tôt cet automne au Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue, tous deux se présentent comme les coauteurs d’À tous ceux qui ne me lisent pas. C’est toutefois Yan Giroux qui entreprit le projet. À la base, ce dernier désirait réaliser un documentaire sur Yves Boisvert, poète prolifique dont le triptyque Cultures périphériques, qui inclut notamment Les Chaouins : paysage d’une mentalité, est très estimé.

« J’avais appris qu’il était atteint du cancer et qu’il était dans les derniers mois de sa vie. J’ai donc acheté de la pellicule noir et blanc et je suis entré en contact avec Dyane, sa conjointe, et tous deux étaient d’accord, mais la maladie nous a tous pris de vitesse. Insérer un processus de tournage dans ce contexte, c’était impossible », explique Yan Giroux, auteur de plusieurs courts métrages, dont le primé Surveillant.

Exemple d’intégrité

Et donc Yan Giroux éprouvait toujours ce désir de rendre hommage au poète. « Yves a beaucoup marqué ma jeunesse. Si j’ai bifurqué vers le cinéma, adolescent, j’écrivais beaucoup de poésie. À un moment, j’ai connu la fille de Dyane Gagnon et j’étais souvent chez elle, et Yves était alors dans les parages. Il y avait des papiers partout, des gribouillis d’oeuvres, des cendriers pleins, de l’art sur les murs… Rien à voir avec chez nous : un foyer québécois autrement plus traditionnel, propret. Juste comme lieu, c’était très inspirant pour un adolescent ; ça venait chercher ma fibre romantique de p’tit gars de 14 ans. Quand j’ai écrit mon premier recueil, jamais publié je le précise, Yves a pris le temps de l’annoter et de me conseiller. Ç’a été marquant. Même des années après, lorsque je suis allé travailler en pub, il est resté dans ma tête comme un exemple d’intégrité. »

Entrée en scène de l’ami Guillaume Corbeil, dramaturge et lauréat entre autres du prix Michel-Tremblay du meilleur texte dramatique pour Cinq visages pour Camille Brunelle. Lors d’une soirée à regarder le hockey, Yan Giroux lui fit part de son désarroi. Le premier remonta tant et si bien le moral du second qu’il se retrouva avec le titre de coscénariste. « J’étais loin de me douter quel chemin de croix ça représente, la fabrication d’un film : on en regarde des milliers et on pense que ça se fait tout seul », lance Guillaume Corbeil en riant.

Revenir à l’essentiel

Avant toute chose, Guillaume Corbeil étudia le travail de son partenaire de création. Cela, afin d’adapter son style au sien de manière à ce qu’il n’y ait pas de dissonance. « Le processus d’écriture comme tel a duré quatre ans. On s’est évidemment interrogés sur la façon dont on souhaitait que la poésie se manifeste dans le film. D’emblée, on a exclu l’approche littérale du genre “ils se couchent sur le tapis qui se transforme soudain en eau”. C’est Yan qui a trouvé la réponse. Ça tenait, au tournage, à une manière de s’attarder sur certains détails ou objets en leur donnant, ce faisant, vie. »

« On s’est laissé guider par la poésie d’Yves, qui s’inspire du quotidien et des recoins du réel », intervient Yan Giroux, qui loue au passage le travail du directeur photo Ian Lagarde (aussi réalisateur de l’excellent All You Can Eat Bouddha).

Différentes versions furent écrites. Initialement, Yan Giroux envisageait un récit impressionniste se déployant sur plusieurs années. Mais, chaque fois, quelque chose clochait. « Un jour, j’ai demandé à Yan : “C’est quoi l’essentiel par rapport à ce projet-là ?” Et c’est là qu’il m’a raconté de quelle manière Yves l’avait marqué durablement. Comment sa présence l’avait amené à changer son regard sur le monde. Ce qui n’est pas banal quand on y pense. »

Tellement lui

Dès lors, le personnage de Marc, un premier de classe qui, en cours de film, développe une fascination pour l’expérimentation cinématographique, apparut. « Cet alter ego de Yan est une fusion : Dyane a un fils prénommé Marc-Aurèle », indique Guillaume Corbeil.

« Paradoxalement, un des grands apports de Guillaume, ç’a été de m’apprendre à me détacher des faits, note Yan Giroux. C’est indispensable pour l’écriture cinématographique. Cela dit, comme on avait fait énormément de recherche, rencontré plein de monde, on disposait d’une importante documentation. C’est ce qui a nourri le personnage d’Yves afin que son esprit soit fidèle à la personne. Et curieusement, ce personnage s’est mis à commander des événements qui ont fini par ressembler à ceux survenus dans la vraie vie. »

Bien pour dire. De poursuivre le cinéaste : « Un des deux plus beaux moments qu’on a vécus, c’est lorsque Dyane a lu le scénario la première fois : elle a dit que c’était tellement lui qu’elle avait l’impression qu’Yves allait surgir de la garde-robe. »

« C’était une validation, veut, veut pas, qui nous a soulagés », reconnaît Guillaume Corbeil.

Envie pure de créer

Et le deuxième « beau moment » ? Ce fut la réaction positive de Dyane Gagnon et de son fils à la vue du film. Martin Dubreuil (La grande noirceur) incarne Yves Boisvert comme s’il était né pour le jouer face à une Céline Bonnier (Embrasse-moi comme tu m’aimes) qui est, comme d’habitude, épatante. Leur ping-pong verbal est merveilleux et leur chimie, contagieuse.

« C’est à [la productrice] Kim McCraw qu’on doit ça : avant même qu’on pense aux auditions, elle voyait ces deux comédiens-là. On a fait le processus normal de casting quand même, seulement pour se rendre compte que son flash était le bon », relate Yan Giroux.

Dans le rôle clé de Marc, Henri Richer-Picard (Les rois mongols) offre un contrepoint méditatif heureux aux bouillonnements des deux autres. « Henri arrive à porter tout en douceur la transformation que subit son personnage. Il possède un naturel… Je ne pense pas que j’aurais pu le diriger dans un jeu aussi subtil, tellement le sien est fin », s’enflamme le cinéaste.

Sa passion palpable, Yan Giroux conclut : « Je n’ai jamais oublié combien dévoué Yves était à son art. Même si j’ai perdu contact avec lui à l’âge adulte, son esprit a continué de m’habiter. Lorsque je faisais certains compromis par rapport à mes idées, il y avait toujours un petit Yves qui me parlait et m’encourageait à ne jamais perdre le contact avec l’envie pure de créer. »

À tous ceux qui ne me lisent pas prend l’affiche le 23 novembre.