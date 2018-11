«Animaux fantastiques»: retour à l’école

Après avoir foutu le bordel dans le New York des années 1920 — tâche jamais complexe dans cette ville —, le timide magizoologiste Newt (Eddie Redmayne, craquant) est de retour à Londres. Après avoir subi les foudres de l’immigration américaine avec ses créatures fantasques dans le premier chapitre de la nouvelle fantasmagorie de J.K. Rowling, écrite pour le grand écran, le voilà victime d’une interdiction de vol. Pour ce Charles Darwin nouveau genre, forcé de traîner dans les corridors du ministère anglais de la Magie, cela ressemble à une condamnation à mort, lui qui déteste le travail de bureau.

La situation ne manque pas d’ironie, car ceux qui considéraient le premier volet, Fantastic Beasts and Where to Find Them, comme un blockbuster anti-Donald Trump seront ravis d’apprendre que Rowling, avec la dévotion un peu lassante du réalisateur David Yates depuis l’époque Harry Potter, en rajoute une (petite) couche. Mais rien n’est abordé de manière frontale, autant les références sexuelles que les allusions politiques. Et cela est enrobé d’effets spéciaux (les plus spectaculaires, dont un bruyant dragon chinois, ne sont pas les plus réussis) superposés à une orgie de symboles qui exciteront les initiés de tous âges.

On peut leur révéler que dans ce prequel de la saga Harry Potter, nous voilà de retour à Poudlard (Hogwarts), la fameuse école de sorciers où l’on retrouve un Albus Dumbledore rajeuni (Jude Law, un peu paresseux), le célèbre professeur chargeant Newt d’affronter l’inquiétant Grindelwald (Johnny Depp, en territoire connu), dont les desseins mégalomanes, et surtout le look étrange, l’assimilent à une variation punk de Voldemort.

Autour de cet enjeu en gravitent beaucoup d’autres, question de ramener à l’avant-plan des personnages des deux clans du film précédent — les magiques et les non magiques. Ils formaient les principaux alliés de Newt en terre d’Amérique, et ont convergé vers Paris, théâtre d’un nouveau cataclysme, dont le cabotin Jacob (Dan Folger) et les soeurs magiciennes Tina (Katerine Waterston) et Queenie (Alison Sudol), la première en relation de type « c’est compliqué » avec le magizoologiste, et la seconde, dans le même registre, avec le clown de service.

Ces moments de légèreté sont vite éclipsés par le fracas de cet éternel combat entre le bien et le mal façon Rowling, menace insidieuse d’un pouvoir parallèle qui risque de tout détruire, d’où le choix judicieux du paysage politique de la fin des années 1920. Cette crainte s’incarne aussi dans la figure inquiétante de Credence Bellebosse (Ezra Miller), orphelin à la recherche de ses origines, sorte de croisement entre un Hamlet en thérapie et un tyran en puissance — je vous laisse deviner lequel, la finale s’avère éclairante.

Après un premier chapitre plus flamboyant (les bestioles y tenaient le haut du pavé), cette suite ténébreuse annonce trois autres films qui pourraient bénéficier d’une vision autre que celle de Yates l’indélogeable. À quand un Tim Burton pour un soupçon de réelle perversité ? The Crimes of Grindelwald ressemble surtout à un évangile pour disciples à la foi inébranlable, béats devant cette déferlante d’ambiguïtés, d’histoires tarabiscotées et de discours pontifiants. Au milieu de tout cela, la plus grande sorcière demeure encore et toujours J.K. Rowling.