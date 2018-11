Plusieurs croyaient la « torture porn » révolue, car il suffisait de regarder les infos pour en trouver, dont celle concoctée par l’armée américaine au Moyen-Orient. Elle fait un retour, grâce aux bons soins de J.J. Abrams (Lost, Super 8), ayant la main haute sur le réalisateur Julius Avery (Son of a Gun), les scénaristes Billy Ray et Mark L. Smith, tous respectant son cahier des charges. Ils devaient livrer un film de série B pas très fauché, prenant beaucoup de libertés avec l’Histoire, mêlant allègrement nazis et zombies, une formule déjà éprouvée. Le résultat ? Outrancier, excessif, fourmillant d’emprunts assumés (Tarantino va bien rigoler), déversant sur nous hémoglobine et chair en lambeaux, un tapage supposément nécessaire pour permettre le débarquement de Normandie le 6 juin 1944, rien de moins. Mais n’en espérez pas beaucoup plus, si ce n’est un plaisir éphémère assorti de frissons, et de fous rires involontaires.



Overlord ★★★ Drame d’horreur de Julius Avery. Avec Jovan Adepo, Wyatt Russell, Mathilde Ollivier, Pilou Asbaek. États-Unis, 2018, 110 minutes.