«Emma Peeters»: par ici la dernière sortie

Même s’il est vrai que l’on peut rire de tout, la cinéaste belge Nicole Palo n’a pas choisi la facilité dans Emma Peeters en traitant de la question de la mort, et du suicide, surtout à travers un personnage excentrique, encore jeune, en apparence plein d’espoir.

Emma (Monia Chokri, entre la candeur et l’ironie) semble davantage tragédienne dans la vie qu’au théâtre ou au cinéma puisque l’actrice n’a pour ainsi dire jamais concrétisé ses ambitions artistiques. À moins bien sûr de croire que devenir la vedette d’une réclame de lessive et vendre des téléviseurs dans un grand magasin représente un véritable accomplissement. Belge d’origine mais Parisienne jusqu’au bout des ongles pour se fondre dans la jungle artistique de la capitale française, elle a décidé d’en finir le jour de ses 35 ans, une action radicale au dénouement forcément imprévisible.

Alors qu’elle s’attendait à rencontrer de la résistance, Alex (Fabrice Adde), un entrepreneur de pompes funèbres à qui elle confie ses préarrangements précipités, voit la chose comme une aventure, une mission, et peut-être aussi comme une façon de secouer sa propre vie sans éclat. Emma veut vite en finir, et tout planifier avant son départ, sans pour autant prévenir son entourage, perplexe devant ses fausses lubies (devenir travailleuse humanitaire en Afrique) et ses curieux coups de tête (donner son chat), qui cachent tant bien que mal ses véritables intentions.

Deux genres se succèdent dans Emma Peeters, unis par un même désir de fantaisie et d’extravagance, même si Nicole Palo ne peut déployer des moyens comparables à ceux d’un Jean-Pierre Jeunet de l’époque Amélie Poulain, car on y trouve parfois un ton similaire. Nous sommes d’abord devant un portrait de l’univers du cinéma, exclusivement du point de vue d’une actrice, et non pas d’une star, ce qui signifie une enfilade d’auditions humiliantes, de boulots alimentaires, de frustrations perpétuelles, voire de compromis douteux (tâche dévolue à un personnage secondaire aux principes élastiques, amie de l’héroïne). La description n’est en rien abrasive, souvent un prétexte à pasticher des univers cinéphiliques, celui d’Ingmar Bergman par exemple, même si la démonstration apparaît parfois un peu lourde.

La rencontre avec Alex, rappelant à l’occasion les fixations macabres d’Harold et Maude (voiture funéraire en prime !), affiche les artifices de la comédie romantique, et la cinéaste les utilise à profusion : imbroglios, malaises, silences gênés se mélangent pendant cette course contre la montre, même si le sentiment d’urgence devant la date fatidique provoque rarement de véritables frissons.

Apologie de la bienveillance, surtout à l’égard de soi-même, et dénonciation jamais virulente de l’individualisme exacerbé, Emma Peeters est porté par de grandes ambitions, pas toutes abouties, parfois souriantes, parfois soulignées à grands traits. En somme, un exercice de style par une cinéaste encore à la recherche de sa singularité, prenant quelques détours courageux, dont sur le plan thématique, pour y parvenir.