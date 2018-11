Le métier d’actrice n’a rien de facile, surtout lorsque le statut de star apparaît inaccessible. C’est le drame d’Emma Peeters (Monia Chokri), déterminée à tout arrêter, mais vraiment tout, à la veille de ses 35 ans. Ce rendez-vous avec la mort, elle le fera forcément de manière théâtrale, parfois cinématographique (avec de nombreux clins d’oeil cinéphiliques), et avec l’aide d’un entrepreneur de pompes funèbres (Fabrice Adde) étonnamment coopératif. Avec cette fantaisie sur l’échec, la solitude et l’individualisme, la cinéaste belge Nicole Palo propose une trajectoire en deux temps : un portrait amusé du milieu du cinéma parisien suivi d’une romance aux accents funéraires qui rappellent (vaguement) Harold et Maude. Une démarche courageuse que celle de traiter de sujets graves avec légèreté, mais dans un style plus emprunté (on pense parfois à Amélie Poulain, de Jean-Pierre Jeunet) que résolument personnel.



Notre critique complète



Horaire en salles